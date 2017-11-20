В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в серии краж имущества

В августе этого года в полицию Мурманска стали поступать заявления от мурманчан о кражах.



Так, в августе неизвестный вскрыл замок и проник на балкон жилого дома по ул. Мира, и похитил велосипед мурманчанина стоимостью 20 тысяч рублей. По факту в отношении неустановленного лица следователем городского управления МВД России было возбуждено уголовное дело.

В конце августа неизвестный ночью вскрыл дверь торгового павильона в Октябрьском округе и похитил 5 ноутбуков и планшет. Ущерб, причиненный предпринимателю в результате кражи со взломом, составил 60 тысяч рублей.

Спустя некоторое время в полицию поступило заявление от жителя дома по ул. Скальная о краже с общего балкона комплекта зимней резины общей стоимостью 10 тысяч рублей. Неизвестный проник на балкон, сломав замок на двери.

В сентябре в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже из мастерской по ремонту бытовой техники. Путем повреждения входной двери неизвестный ночью проник в помещение мастерской и похитил водонагреватель, стиральную и две посудомоечных машины. Ущерб, причиненный в результате кражи, составил 13 тысяч рублей.

Также полицейские возбудили ряд уголовных дел по фактам краж нескольких велосипедов, видеорегистратора и навигатора из машины. В связи с тем, что хищения происходили в разное время во всех округах города, первоначально дела возбуждались в разных отделах полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску в ходе работы по одному из уголовных дел установили, что хищение совершил ранее судимый за совершение имущественных преступлений житель Мурманска без определенного места жительства 1982 года рождения.

По ориентировке оперативников сотрудники ППС задержали злоумышленника и доставили в октябрьский отдел полиции.

В ходе расследования уголовного дела следователи отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили, что задержанный мурманчанин причастен к совершению аналогичных преступлений не только в Октябрьском округе, но и на территории Первомайского и Ленинского округов.

Мужчина признался в 11 эпизодах краж, пояснив, что имущество похищал из корыстных побуждений с целью его дальнейшей продажи, так как он нигде не работает. Как установлено следствием, общий ущерб, причиненный злоумышленником жителям Мурманска, составил более 298 тысяч рублей.

В настоящее время следствие по уголовным делам продолжается, устанавливается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.







