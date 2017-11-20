В Мурманской области за трое суток задержали 33 нетрезвых водителя

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1907 нарушений ПДД. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 896 нарушений ПДД.

8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. 90 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 33 водителей.

Выявлено 17 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения.Всего было оформлено 109 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.