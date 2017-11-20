В России наблюдается рост экопросвещения

Об этом сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на открытии V Всероссийской конференции по экологическому образованию.

«Сегодня объективно сложились все условия, чтобы экология заняла соответствующее государственным приоритетам место в системе образования и воспитания, формируя ценности ответственного отношения к окружающей среде», - подчеркнул значимость экопросвещения С.Донской.

Министр также напомнил участникам конференции о том, что Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в начале 2017 г. дал поручение о включении в федеральные государственные образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Сергей Донской также выразил уверенность, что заданные приоритеты будут выполнены в полном объеме и привел примеры наиболее масштабных экологических мероприятий: экологическую смену в МДЦ «Артек», Всероссийский заповедный урок, Международный день экологических знаний в Российской государственной библиотеке для молодежи.

«Благодаря этим простым мерам, не основанным на проработанных дидактических материалах, вовлеченность граждан в решение проблем экологии в этом году возросла как минимум втрое по сравнению с Годом охраны окружающей среды, который проходил в России в 2013 году», - пояснил Министр.

Глава Минприроды России отметил, что в 2017 г. Министерство начало систематизировать работу заповедников и национальных парков в части экологического просвещения в рамках работы Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.