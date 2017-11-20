В Умбе почтальон спасла двоих детей на пожаре

Почтальон Светлана Абрамова из посёлка Умба Мурманской области, доставляя почту по маршруту, спасла двух малолетних детей из горящей квартиры.

Утром в субботу почтальон разносила почту жителям поселка. В одну из квартир жилого дома по Беломорской улице она принесла заказное письмо. Дверь почтальону никто не открыл, но женщина почувствовала запах гари, доносящийся из квартиры.

Она стала стучать громче и толкнула дверь, которая оказалась незапертой. В задымленном коридоре стоял маленький мальчик, он сумел рассказать, что в одной из комнат осталась его трехлетняя сестра, сообщает пресс-служба УФПС Мурманской области филиала ФГУП «Почта России».

Огонь и сильное задымление не остановили Светлану Абрамову. Она сначала вывела из квартиры 8-летнего мальчика, а затем, прикрыв голову курткой, вернулась за его сестренкой и вынесла её на руках. К тому времени едкий дым заполнил весь подъезд, затруднив выход на улицу.Поэтому почтальон вместе с детьми зашла в квартиру к соседке напротив, откуда оперативно вызвала пожарную бригаду.

Жители соседних домов помогли женщинам и детям выбраться на улицу через окно. Дождавшись приезда пожарных и медиков, Светлана Абрамова передала им детей и отправилась дальше по маршруту разносить почту.

«Когда дверь в квартиру открылась, – вспоминает Светлана Абрамова, – я увидела густой дым и плачущего мальчика. А в одной из комнат в кроватке под одеялом спряталась его младшая сестренка. Не было ни страха, ни паники. Единственное, о чем я думала в тот момент, как спасти детей из горящей квартиры. К счастью, мне это удалось, и дети остались живы».

В результате пожара на 1 этаже обгорела комната и имущество, находящееся в ней, обгорела прихожая. На втором этаже обгорели полы и стена. Обе квартиры и подъезд закопчены на всей площади. На место пожара выезжали три пожарно-спасательных подразделения (14 человек личного состава, 5 единиц техники), сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области.

Светлана Владимировна Абрамова работает почтальоном отделения почтовой связи поселка Умба два года. Ей 59 лет, у неё трое взрослых детей и двое внуков.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении детей на пожаре, решением руководства Почты России Светлана Абрамова будет представлена к награде.