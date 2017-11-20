Вовремя: большое кино в Мурманске!

Очередной выпуск программы "Вовремя лайт" посвящён главному кинособытию года - Х Международному кинофестивалю "Северный Характер".

Какова конкурсная программа общественных показов? Почему документальный фильм "Каренина и Я" выбран фильмом открытия фестиваля? С кем приезжает на свою историческую родину Михаил Довженко - режиссёр фильма закрытия "Короткие волны"? Почему нельзя пропустить юбилейный "Северный Характер"?

На эти и многие другие вопросы журналиста Юрия Ерофеева отвечают в студии Светлана Солдатова, Президент кинофестиваля "Северный Характер" и Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области.



Смотрите программу 20 ноября в 20:15 на канале ТВ21+!

Фото из архива фестиваля «Северный Характер»