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Вовремя: большое кино в Мурманске!

09:5120 ноября 2017Просмотров: 32

Очередной выпуск программы "Вовремя лайт" посвящён главному кинособытию года - Х Международному кинофестивалю "Северный Характер".

Какова конкурсная программа общественных показов? Почему документальный фильм "Каренина и Я" выбран фильмом открытия фестиваля? С кем приезжает на свою историческую родину Михаил Довженко - режиссёр фильма закрытия "Короткие волны"? Почему нельзя пропустить юбилейный "Северный Характер"?

На эти и многие другие вопросы журналиста Юрия Ерофеева отвечают в студии Светлана Солдатова, Президент кинофестиваля "Северный Характер" и Сергей Ершов, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Смотрите программу 20 ноября в 20:15 на канале ТВ21+! 

Фото из архива фестиваля «Северный Характер»

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