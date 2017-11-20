Юную мурманчанку поймали на краже продуктов и косметики в гипермаркете

В минувшие выходные в Мурманске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выехали по сигналу «тревога» в один из торговых центров Мурманска.

На месте, где сработала тревожная кнопка, была задержана 17-летняя девушка, которая собиралась покинуть магазин, не оплатив покупки.

На гражданку, пытавшуюся пройти зону касс, не внеся оплату за товар, обратила внимание служба безопасности торгового центра. Незамедлительно была нажата кнопка тревожной сигнализации.

За кражу продуктов питания и косметики и причинение ущерба на сумму 4177 рублей девушке грозит уголовная ответственность по статье «Кража», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Девушке грозит лишение свободы сроком до двух лет.