Завершился «Кинолёд - 3». Впечатлениями поделились юные журналисты

Кинофестиваль «Северный характер». Официально он открывается в этот четверг, но мероприятия начались задолго. Например, несколько дней на атомоходе «Ленин» была открыта школа юного журналиста «Кинолёд». Об особенностях профессии начинающим акулам пера рассказал блогер Дмитрий Качалов.

Как поймать новость «за хвост» и о чём писать начинающим журналистам? О профессии, о плюсах и подводных камнях работы журналиста со школьниками говорили опытные теле- и радиожурналисты.



Владислав Мазур: «Очень достоверная информация о журналистике, подобных СМИ. Достоверно, всё понятно. Хорошие мероприятия, которые помогают нам вжиться в роль журналиста».



Клуб молодых журналистов был открыт три дня. Школьники из разных учебных заведений города смотрели документальные фильмы, участвовали в мастер-классах по культуре речи.

В завершающем этапе состоялась встреча с блогером Дмитрием Качаловым. Он рассказал, что современный журналист должен быть активным, наблюдательным и у него всегда телефон должен быть под рукой.



Дмитрий Качалов, блогер: «Мы обсудим, какие темы можно брать, обязательно ли ждать устройства в редакцию или можно уже сейчас снимать, писать, выпускать, делать свои каналы. Мир меняется, сейчас любой человек может стать блогером, быть не менее популярным, чем некоторые СМИ».



Третье заседание клуба молодых журналистов завершилось. Организаторы и участники с нетерпением ждут встречи в следующем году.