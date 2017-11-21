21-22 ноября в Никеле обсудят проблемы девиантного поведения молодежи

Семинар «Инструменты профилактики девиантного поведения и социальной дезадаптации. Компетенции специалистов, работающих с молодежью» пройдет 21-22 ноября в Никеле.
Ведущая – Анастасия Маскаева (Санкт-Петербург), координатор социальных проектов, психолог, тренер Центра психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт».
Соведущая – Наталья Гликман (Санкт-Петербург), психолог, тренер Центра «Форсайт».
Открытие состоится 21 ноября в 11 часов в краеведческом музее Печенгского района (Никель, ул. Печенгская 1а).