БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошёл в Норвежское море.

До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море. В настоящее время экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК «Вице-адмирал Кулаков» прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. В начале августа экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх с половиной месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива.

Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).