16+
>-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Норвежское море

10:0021 ноября 2017Просмотров: 47

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода, вошёл в Норвежское море.

До возобновления движения по намеченному маршруту корабль пережидал неблагоприятные гидрометеорологические условия в Северном море. В настоящее время экипаж приступил к завершающему этапу плавания. Через несколько дней БПК «Вице-адмирал Кулаков»  прибудет в главную базу Северного флота – Североморск.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. В начале августа экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх с половиной месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива.

Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).

Читайте также
Чемпионат по каратэ. Почему техника важнее результата?В Апатитах отчима подозревают в причинении травм двухлетнему пасынкуВ Мурманской области состоялся слет юных инспекторов движенияВ Мурманской области ожидается до - 24 градусов
В гостях передачи «Вовремя лайт» председатель регионального Комитета по культуре и искусству Сергей ЕршовКоммунальное ЧП в Росте. Люди третьи сутки без воды, а дорога затопленаСегодня Мурманск посетил депутат Государственной думы Виталий МилоновИтоги Мурманской международной деловой неделиАндрей Малахов подарил Апатитам ПушкинаПроект «Заповедник»: День рождения Фили
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс