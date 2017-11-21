Два дня до фестиваля! Каким будет юбилейный «Северный характер»?

Всего несколько дней остается до начала десятого международного кинофестиваля «Северный характер». 52 работы будут состязаться в 7 номинациях. Помимо конкурсной программы участников фестиваля и зрителей ждет множество сюрпризов. О том, каким будет юбилейный фестиваль, сегодня рассказали его организаторы.

Вот уже десять лет документалисты из Норвегии, Швеции, Финляндии и многих других стран приезжают в Мурманск. За эти годы «Северный характер» превратился в одну из крупнейших за Полярным кругом медиаплощадок. К нам приезжают, чтобы себя показать, и на других посмотреть. Ведь в конкурсную программу фестиваля попадают только лучшие работы.



Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный характер»: «Если в первые годы фестиваля мы практически все фильмы показывали, для нас это было важно, чтобы как можно больше регионов привлечь, то сейчас для нас важно качество».



В шорт-лист фестиваля попали 52 работы. По словам организаторов, это будущее современной документалистики, которую может увидеть любой желающий на традиционных общественных показах в ДК имени Кирова.



Светлана Вагайцева, директор областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова: «Уважаемые мурманчане, гости города, мы с радостью вас встретим здесь, примем, и вы, я надеюсь, получите истинное духовное удовольствие от той программы, которую приготовил нам кинофестиваль».



Помимо показов конкурсных работ, участников и зрителей ждет много интересного.

Во-первых, это фильм-открытие фестиваля «Каренина и я», снятый итальянским режиссером Томмазо Моттолой, и фильм-закрытие - «Короткие волны» Михаила Довженко.



Во-вторых, каждый год оргкомитет «Северного характера» придумывают что-то новое и необычное. В этом году изюминкой станет уличный кинотеатр. И пусть вас не пугает мороз. На причале морского вокзала пройдет демонстрация фильма про тюлений промысел «Кровь океана».



Десятый «Северный характер» начнет свою работу 23 ноября в 10 утра. В ДК имени Кирова состоится торжественная церемония открытия фестиваля, а после все желающие в течение 3х дней смогут смотреть конкурсные работы претендентов на гран-при. И в этом году приз будет весьма необычным.