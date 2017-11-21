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Два дня до фестиваля! Каким будет юбилейный «Северный характер»?

20:0421 ноября 2017Просмотров: 61

Всего несколько дней остается до начала десятого международного кинофестиваля «Северный характер». 52 работы будут состязаться в 7 номинациях. Помимо конкурсной программы участников фестиваля и зрителей ждет множество сюрпризов. О том, каким будет юбилейный фестиваль, сегодня рассказали его организаторы.

Вот уже десять лет документалисты из Норвегии, Швеции, Финляндии и многих других стран приезжают в Мурманск. За эти годы «Северный характер» превратился в одну из крупнейших за Полярным кругом медиаплощадок. К нам приезжают, чтобы себя показать, и на других посмотреть. Ведь в конкурсную программу фестиваля попадают только лучшие работы.

Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный характер»: «Если в первые годы фестиваля мы практически все фильмы показывали, для нас это было важно, чтобы как можно больше регионов привлечь, то сейчас для нас важно качество».

В шорт-лист фестиваля попали 52 работы. По словам организаторов, это будущее современной документалистики, которую может увидеть любой желающий на традиционных общественных показах в ДК имени Кирова.

Светлана Вагайцева, директор областного дворца культуры и народного творчества имени Кирова: «Уважаемые мурманчане, гости города, мы с радостью вас встретим здесь, примем, и вы, я надеюсь, получите истинное духовное удовольствие от той программы, которую приготовил нам кинофестиваль».

Помимо показов конкурсных работ, участников и зрителей ждет много интересного.
Во-первых, это фильм-открытие фестиваля «Каренина и я», снятый итальянским режиссером Томмазо Моттолой, и фильм-закрытие - «Короткие волны» Михаила Довженко.

Во-вторых, каждый год оргкомитет «Северного характера» придумывают что-то новое и необычное. В этом году изюминкой станет уличный кинотеатр. И пусть вас не пугает мороз. На причале морского вокзала пройдет демонстрация фильма про тюлений промысел «Кровь океана».

Десятый «Северный характер» начнет свою работу 23 ноября в 10 утра. В ДК имени Кирова состоится торжественная церемония открытия фестиваля, а после все желающие в течение 3х дней смогут смотреть конкурсные работы претендентов на гран-при. И в этом году приз будет весьма необычным.

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