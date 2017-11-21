Двое северян расплачивались поддельными купюрами по пути в Мурманск

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции мурманского УМВД России был выявлен канал доставки поддельных денег в Мурманскую область.

Как выяснилось, ранее судимый мурманчанин 1978 года рождения и его знакомый 1995 года рождения были задержаны полицейскими на автомобиле в поселке Зеленоборский при попытке доставки поддельных купюр на территорию Мурманска.

При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили и изъяли 18 купюр с признаками подделки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

В ходе следствия установлено, что жители Мурманска приобрели в Петербурге у неустановленного лица 20 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей образца 1997 года выпуска.

Злоумышленники по пути в Мурманск успели сбыть две фальшивые пятитысячные купюры на территории Карелии, приобретя у местных жителей ягоды и заправившись на одной из АЗС.

Обвиняемые свою вину не признали, от своих первоначальных признательных показаний отказались, однако полученные следствием доказательства позволили полностью изобличить злоумышленников в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.