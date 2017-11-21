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Кабельное телевидение «Северо-западного вещания» в Никеле и Заполярном готовит своим абонентам новогодний подарок

20:0121 ноября 2017Просмотров: 57

Кабельное телевидение «Северо-западного вещания» в Никеле и Заполярном готовит своим абонентам новогодний подарок. С января в кабельной сети появится ещё больше телеканалов. Кино, исторические факты, автоновости и многое другое можно будет смотреть в цифровом формате.

В последнее время в офисы кабельного телевидения, расположенные в Никеле и Заполярном, стали обращаться абоненты с вопросом - правда ли что в будущем году вещание будет закрыто и услуги больше предоставляться не будут. Это не так. КТВ не только продолжит свою работу, но и расширит список транслируемых телеканалов цифровым пакетом. Пока в качестве эксперимента в Заполярном, а если не будет технических проблем, то и в Никеле появятся 8 телепрограмм в цифровом формате.

Алексей Кудинов, ведущий инженер кабельного телевидения ООО «Северо-западное вещание»: «Два канала нашим абонентам уже известны - «Кухня» и «Авто плюс». Так же будет развлекательно-познавательный телеканал «Ностальгия», исторический канал «365 дней» и 4 фильмовых различной тематики».

Принимать цифровой пакет можно будет на любой жидко-кристаллический телевизор, поддерживающий формат DVB-C. Такая возможность, без дополнительных приставок, предусмотрена практически во всех телевизорах выпуска последних 5-7 лет.

Алексей Кудинов, ведущий инженер кабельного телевидения ООО «Северо-западное вещание»: «Владельцам старых телевизоров потребуется приставка. Кстати, подойдёт от бывшего «Ризона». Все параметры будут указаны на квитанциях и в офисах КТВ. В конце ещё раз хочу предупредить наших абонентов не верить никаким слухам. Достоверная информация только в офисах КТВ, а так же на наших квитанциях».

Сейчас в кабельной сети «Северо-западного вещания» в Никеле и Заполярном продолжается трансляция 37 телеканалов, в том числе и нового мурманского круглосуточного телеканала «ТВ-21+», на котором зритель может найти важные местные новости, посмотреть тематические и развлекательные программы о жизни города, района и области. Останутся в новом году и главные преимущества привычного кабельного оператора - один кабель, одна цена и возможность без дополнительных оплат и приставок транслировать сигнала сразу на несколько телевизоров. Подробности можно узнать в офисах кабельного телевидения «Северо-западного вещания» в Никеле и Заполярном.

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