Камеры полезные и вредные. Незамерзающий дежурный

Камеры дома и камеры на улице. Польза для общества или угроза для личной жизни? Все плюсы и минусы взвесил «Незамерзающий дежурный» Михаил Аброськин.

Объективы камер – это неотъемлемая часть жизни современного человека. Камеры в телефонах, компьютерах, на улице и в транспорте. Некоторые из них помогут раскрыть преступления, а некоторые откроют о людях те подробности, которыми они бы делиться не хотели. Каких камер стоит бояться, а на какие можно положиться? Как защитить себя от подглядывания? Я Михаил Аброськин «Незамерзающий дежурный», разберемся во всём вместе!