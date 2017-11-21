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Камеры полезные и вредные. Незамерзающий дежурный

20:1521 ноября 2017Просмотров: 120

Камеры дома и камеры на улице. Польза для общества или угроза для личной жизни? Все плюсы и минусы взвесил «Незамерзающий дежурный» Михаил Аброськин. 

Объективы камер – это неотъемлемая часть жизни современного человека. Камеры в телефонах, компьютерах, на улице и в транспорте. Некоторые из них помогут раскрыть преступления, а некоторые откроют о людях те подробности, которыми они бы делиться не хотели. Каких камер стоит бояться, а на какие можно положиться? Как защитить себя от подглядывания? Я Михаил Аброськин «Незамерзающий дежурный», разберемся во всём вместе!

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