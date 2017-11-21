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Командующий Северным флотом объявил лучшие объединения, соединения и воинские части по итогам 2017 года

17:3021 ноября 2017Просмотров: 48

Сегодня на Северном флоте состоялось заседание Военного совета, на котором командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов подвёл итоги боевой подготовки и объявил лучшие объединения, соединения и воинские части, добившиеся наиболее высоких показателей в 2017 учебном году.

Первым среди объединений стала Кольская флотилия разнородных сил, под командованием вице-адмирала Олега Голубева.

Лучшими соединениями надводных кораблей, подводных лодок, сухопутных и береговых войск признаны дивизии подводных лодок контр-адмирала Валерия Варфоломеева и ракетных кораблей контр-адмирала Феликса Менькова, а также бригада десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил, под командованием капитана 1 ранга Александра Клёстова, и отдельная бригада морской пехоты, которой командовал героически погибший при выполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике полковник Валерий Федянин.

Звания лучших заслужили экипажи атомной подводной лодки «Обнинск» капитана 1 ранга Михаила Домнина и тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» под командованием капитана 1 ранга Владислава Малаховского.

Лучшей авиационной частью стал отдельный смешанный авиационный полк армии ВВС и ПВО под командованием полковника Александра Приходько.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил лучших командующих объединениями и командиров соединений и воинских частей с успешным решением поставленных задач в 2017 учебном году.

В ходе Военного совета были подведены итоги состязаний на «Переходящий кубок губернатора Мурманской области». В номинациях «Лучшая подводная лодка», «Лучший надводный корабль» и «Лучшая береговая часть» победили также АПЛ «Обнинск», ТАРКР «Пётр Великий» и бригада морской пехоты.

Передовым зенитно-ракетным дивизионом и радиотехническим батальоном стали части под командованием подполковников Андрея Чебнева и Дениса Бородая дивизии ПВО Северного флота.

Лучшей авиационной эскадрильей стали лётчики отдельного смешанного авиаполка на истребителях МиГ-31, а лучшим экипажем морской авиации объявлен экипаж бомбардировщика Су-24 этого же авиаполка.

Командиры лучших частей и подразделений получили переходящие кубки из рук губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

 

 

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