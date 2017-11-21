Лапландский Мороз – именинник!

Самый любимый зимний волшебник Лапландский Дед Мороз отметил день рождения. В этот день он принимал подарки и поздравления от юных и взрослых северян. Отправилась на торжество и наша съемочная группа. Янина Морозова и Александр Саницкий расскажут подробнее.

Уже с утра в Лапландском заповеднике детский смех и шумное веселье. Это гости прибыли поздравить заполярного волшебника с днем его рождения.



Веселым играм холод не помеха, сегодня Дед Мороз и погоду наколдовал сказочную: солнышко, ясное небо. Волшебные синички так и норовят присесть на голову и плечи ребятам и взрослым. Играть на воздухе в таком окружении одно удовольствие.



Веселые эстафеты, прыжки, бой морковками на снегу, всё это для зимнего старца потеха и порция отличного настроения перед напряженной работой в новогодние дни. Для гостей - верный способ согреться. А в эти праздничные дни гости заповедника смогут прогуляться по новым увлекательным маршрутам. За короткое заполярное лето здесь удалось оборудовать 4-х километровую экологическую тропу к старой усадьбе, месту, где началась история заповедника, и дорожку к ручью Ельявруай. Трудились всем миром: и учёные, и волонтёры, большую помощь и поддержку оказала Кольская ГМК.



Юлия Евсеева, заместитель директора Лапландского заповедника по туризму: «У нас проходил на территории заповедника, это в сентябре месяце, заключительный этап эко слёта корпоративных волонтеров и вот в рамках этого слета они оборудовали нам смотровую площадку. Достаточно добротную смотровую площадку и установили информационные щиты около 20 штук».

Янина Морозова, корреспондент: «Лапландский заповедник настоящая зимняя сказка на Кольском полуострове. Ему больше 87 лет. Территория больше 300 тысяч гектаров, самая высокая точка заповедника 1114 метров. Кто здесь только не живет: зайцы, лисы, росомахи, бурые медведи и даже лемминги, а в водоемах водится рыба ценных пород. Но главное, что здесь живет самый любимый заполярный зимний волшебник».



В день рождения Дед Мороз любит получать подарки, созданные руками детей, в этот день исполняются его заветные желания. А мечты у зимнего волшебника простые.



Лапландский Дед Мороз: «Чтоб у нас в лесу все в порядке было, чтоб звери вовремя, кому положено. Спать легли, чтобы остальные не голодали, видите, какая красота у нас? За всем присматриваю».

Гости, тем временем, на мастер-классе творили: рисовали, клеили - старались порадовать Деда Мороза, придумывали пожелания от всего сердца.



Мы с дочкой накануне тоже затеяли мастер - класс, нельзя ведь явиться к волшебнику без подарка в день его рождения, смастерили аппликацию – открытку.

«Уважаемый зимний волшебник, у меня есть дочка, ее зовут Алиса, и она приготовила вот такой вот подарок, ей всего три года. Но она очень старалась. А это она в костюме снегурочки».

День рождения у Деда Мороза удался на славу. Для него сегодня и подарки, и спектакль - импровизация в исполнении гостей и стихи от ребятни.

Зажечь первые в этом году огни на елке Дед мороз зовет ребятню. Ведь мерцание елочных огней дарит предвкушение новогодних чудес.



Еще неделю будет праздновать заполярный дед Мороз свой день рождения, а после начнутся предновогодние встречи с детворой. Побывать в гостях у Деда Мороза в Лапландском заповеднике могут все, кто верит в волшебство и не боится холода!