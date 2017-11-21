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Лестницу отремонтировать, ветряки восстановить. Губернатор Марина Ковтун провела работу над ошибками с главами муниципалитетов

20:0921 ноября 2017Просмотров: 87

В правительстве области состоялся довольно серьезный разговор с главами муниципалитетов региона. От губернатора Марины Ковтун досталось руководству Терского и Печенгского районов. В частности, на оперативном совещании речь шла о ремонтах и благоустройстве городской среды, например, о лестнице к Печенгской ЦРБ, которую никак не могут отремонтировать.

Жители поселка Никель уже давно жалуются на доступность медицины. Лестница к медучреждению разбита, дойти до здания невозможно пожилым людям и мамочкам с колясками. Поручение восстановить эту лестницу глава региона давала еще в мае во время своего визита. Полгода прошло, а лестница пока не готова.

Глава администрации поселка Никель сообщил, что работы по капитальному ремонту лестничного спуска должны были завершиться до 31 октября. Подвел подрядчик. Однако к концу ноября все будет готово.

Марина Ковтун поручила руководству поселка контролировать не только факт выполнения, но и качество работ, поскольку эта лестница - важный социальный объект.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «24 часа в сутки, коллеги, вы должны отслеживать все, что происходит в нашем регионе. И это сегодня абсолютная необходимость».

Также глава региона обратила внимание и на ситуацию с гибридными электростанциями в Чапоме и Чаваньге. Почти все недавно установленные ветрогенераторы лежат на земле. Местные жители и туристы выкладывают в интернет фотографии с язвительными комментариями.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Вроде бы прямой ответственности правительства Мурманской области нет, но тот резонанс, который вызвала эта ситуация, вполне заслуженный».

На самом деле, все оказалось довольно просто. Лопасти ветряков начали покрываться льдом и разрушаться, поэтому ветряки опустили на землю для ремонта, для подачи электричества в поселке запустили дизель генераторы. Перебоев с электричеством жители не почувствовали, - заявил глава района.

Геннадий Попов, глава Терского района: «Когда мы положили эти ветряки, в тоже время все равно электричество все подавалось 24 часа сутки с резервных источников питания и с источников ветропарка».

Марина Ковтун отметила, что эту ситуацию необходимо было своевременно объяснить местным жителям и туристам, а также поручила восстановить работу всех ветряков до конца года.

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