В эти минуты губернатор Мурманской области Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской области. В повестке дня – актуальные вопросы деятельности исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований региона.



Выступая по вопросу об итогах подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2017/2018 года, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гноевский доложил, что к настоящему моменту оформлены 100% паспортов готовности на объекты социально-культурного назначения (576 паспортов) и 99,9% паспортов готовности многоквартирных домов: 6965 из 6966.



Проверена готовность к отопительному периоду 28 муниципальных образований, подлежащих паспортизации. По итогам проверки 26 муниципальным образованиям выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2017/2018 года.

Муниципальные образования, не получившие паспорт готовности, – Кольский район, ЗАТО г. Заозерск – продолжают устранять замечания, выявленные Северо-Западным управлением Ростехнадзора. В настоящее время в регионе сформирован нормативный запас топочного мазута и угля, в том числе топливо завезено в отдаленные муниципалитеты Терского и Ловозерского районов.



Особое внимание Марина Ковтун обратила на проблему бесхозного имущества коммунальной инфраструктуры.

«Такая ситуация в муниципальных образованиях – это мина замедленного действия», – подчеркнула глава региона.

Представители г.п. Мурмаши, г. Полярные Зори, ЗАТО Александровск доложили о том, что прилагают все усилия, чтобы решить проблему в соответствии с действующим законодательством. При этом, по заявлениям руководителей муниципалитетов, проблемные объекты находятся в зоне их особого внимания.



«Готовность региона и конкретных муниципальных образований к отопительному сезону определяется не объемом выделенных средств, а эффективностью их использования. Средства из бюджета региона на эту работу выделяются огромные. А эффективность их использования вызывает вопросы. Необходимо содержать инфраструктуру в идеальном состоянии. Мы будем и впредь спрашивать об этом максимально предметно с учетом данных о прохождении отопительного сезона», – подчеркнула Марина Ковтун.