Мурманчане смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на территории Мурманской области будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России.

В рамках акции для мурманчан и гостей города будет работать мобильный пункт профилактики — автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (время ожидания результата — до 5 минут) и получить ответы на все интересующие вопросы.

Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения.

Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.



График работы автобуса «Доверие»: