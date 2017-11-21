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Мурманчане смогут пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

16:1521 ноября 2017Просмотров: 130
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года на территории Мурманской области будет проходить Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России.

В рамках акции для мурманчан и гостей города будет работать мобильный пункт профилактики — автобус «Доверие», где все желающие смогут пройти бесплатное, анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию (время ожидания результата — до 5 минут) и получить ответы на все интересующие вопросы.

Обследование проводится абсолютно безболезненно и безопасно одноразовыми автоматическими ланцетами с инженерной защитой от повторного применения.

Все желающие также смогут принять участие в викторине «Оцени свой уровень знаний по вопросам профилактики ВИЧ» и получить приз.  

График работы автобуса «Доверие»:

Дата

Время работы

Место размещения

27.11.2017

28.11.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29.11.2017

с 12.00ч.

до 15.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

29.11.2017

с 16.00ч.

до 18.00ч.

ТРЦ «Мурманк Молл»

(центральный вход)

30.11.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул. Воровского)

01.12.2017г.

с 16.00ч.

до 18.00ч.

г. Кандалакша,

(Центральная площадь)

02.12.2017

03.12.2017

с 12.00ч.

до 18.00ч.

Площадь «Пять Углов»

(пешеходная зона по ул.Воровского)

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