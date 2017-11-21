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Мурманчанин рискует провести год в неволе за кражу бритвенных станков из магазина

14:4621 ноября 2017Просмотров: 18

В дежурную часть в начале ноября поступило сообщение от работника магазина бытовой химии, расположенного в Ленинском округе Мурманска, о том, что неизвестный мужчина украл из торгового зала упаковку бритвенных станков на сумму 1091 рубль.

Сотрудники полиции изъяли видеозаписи с камер наблюдения магазина, а также опросили работников магазина.

Оперативникам удалось установить личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство, а также за имущественные преступления безработный мурманчанин 1983 года рождения. В октябре этого года он был привлечен к административной ответственности за мелкое хищение.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что украл товары для собственного использования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 1 года.

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