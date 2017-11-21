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Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге, составленном ОНФ и Минприроды

11:3021 ноября 2017Просмотров: 58

Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов, составленном ОНФ и Минприроды

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Мурманск занял в нем 22 место, войдя в треть лучших. Возглавили список Набережные Челны и Казань. 

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем», - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. 

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей. 

Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города. 

Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. Более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. 

Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017» 

Рейтинг городов

Города, исключенные из рейтинга

1. Набережные Челны

36. Курган

Анадырь

2. Казань

37. Владимир

Благовещенск

3. Воронеж

38. Нальчик

Волжский

4. Магас

39. Кемерово

Воткинск

5. Вологда

40. Тамбов

Выборг

6. Горно-Алтайск

41. Сочи

Глазов

7. Оренбург

42. Брянск

Елец

8. Грозный

43. Белгород

Иваново

9. Йошкар-Ола

44. Великий Новгород

Калининград

10. Владикавказ

45. Магадан

Кострома

11. Орел

46. Нижневартовск

Красноярск

12. Ярославль

47. Омск

Кызыл

13. Курск

48. Нефтеюганск

Магнитогорск

14. Киров

49. Иркутск

Майкоп

15. Подольск

50. Липецк

Можга

16. Москва

51. Сургут

Нарьян-Мар

17. Ханты-Мансийск

52. Новосибирск

Нижний Новгород

18. Уфа

53. Улан-Удэ

Петрозаводск

19. Ижевск

54. Екатеринбург

Петропавловск-Камчатский

20. Новокузнецк

55. Волгоград

Псков

21. Якутск

56. Ростов-на-Дону

Саранск

22. Мурманск

57. Ульяновск

Сарапул

23. Барнаул

58. Астрахань

Севастополь

24. Красногорск

59. Салехард

Смоленск

25. Калуга

60. Тюмень

Симферополь

26. Санкт-Петербург

61. Архангельск

Ставрополь

27. Тула

62. Черкесск

Старый Оскол

28. Мытищи

63. Владивосток

Сыктывкар

29. Пермь

64. Нижний Тагил

Тверь

30. Краснодар

65. Чита

Томск

31. Пенза

66. Саратов

Хабаровск

32. Тольятти

67. Южно-Сахалинск

Чебоксары

33. Самара

68. Рязань

Череповец

34. Челябинск

69. Махачкала

Элиста

35. Абакан

 

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