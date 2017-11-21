Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге, составленном ОНФ и Минприроды

Мурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге российских городов, составленном ОНФ и Минприроды
Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с Минприроды России подготовили «Экологический рейтинг российских городов – 2017» на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Мурманск занял в нем 22 место, войдя в треть лучших. Возглавили список Набережные Челны и Казань.
«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным, и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем», - отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
По словам главы Минприроды России Сергея Донского, в 2017 году в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.
Экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. В экологическом рейтинге российских городов приняли участие региональные центры субъектов и города с населением свыше 100 тыс. человек. Всего в рейтинг вошли 103 города.
Лучшим городом в экологическом управлении стали Набережные Челны, на втором месте - Казань. Более 30 городов рейтинге получили самое низкое место – 70ое – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов.
Результаты «Экологического рейтинга российских городов - 2017»
|
Рейтинг городов
|
Города, исключенные из рейтинга
|
1. Набережные Челны
|
36. Курган
|
Анадырь
|
2. Казань
|
37. Владимир
|
Благовещенск
|
3. Воронеж
|
38. Нальчик
|
Волжский
|
4. Магас
|
39. Кемерово
|
Воткинск
|
5. Вологда
|
40. Тамбов
|
Выборг
|
6. Горно-Алтайск
|
41. Сочи
|
Глазов
|
7. Оренбург
|
42. Брянск
|
Елец
|
8. Грозный
|
43. Белгород
|
Иваново
|
9. Йошкар-Ола
|
44. Великий Новгород
|
Калининград
|
10. Владикавказ
|
45. Магадан
|
Кострома
|
11. Орел
|
46. Нижневартовск
|
Красноярск
|
12. Ярославль
|
47. Омск
|
Кызыл
|
13. Курск
|
48. Нефтеюганск
|
Магнитогорск
|
14. Киров
|
49. Иркутск
|
Майкоп
|
15. Подольск
|
50. Липецк
|
Можга
|
16. Москва
|
51. Сургут
|
Нарьян-Мар
|
17. Ханты-Мансийск
|
52. Новосибирск
|
Нижний Новгород
|
18. Уфа
|
53. Улан-Удэ
|
Петрозаводск
|
19. Ижевск
|
54. Екатеринбург
|
Петропавловск-Камчатский
|
20. Новокузнецк
|
55. Волгоград
|
Псков
|
21. Якутск
|
56. Ростов-на-Дону
|
Саранск
|
22. Мурманск
|
57. Ульяновск
|
Сарапул
|
23. Барнаул
|
58. Астрахань
|
Севастополь
|
24. Красногорск
|
59. Салехард
|
Смоленск
|
25. Калуга
|
60. Тюмень
|
Симферополь
|
26. Санкт-Петербург
|
61. Архангельск
|
Ставрополь
|
27. Тула
|
62. Черкесск
|
Старый Оскол
|
28. Мытищи
|
63. Владивосток
|
Сыктывкар
|
29. Пермь
|
64. Нижний Тагил
|
Тверь
|
30. Краснодар
|
65. Чита
|
Томск
|
31. Пенза
|
66. Саратов
|
Хабаровск
|
32. Тольятти
|
67. Южно-Сахалинск
|
Чебоксары
|
33. Самара
|
68. Рязань
|
Череповец
|
34. Челябинск
|
69. Махачкала
|
Элиста
|
35. Абакан
|