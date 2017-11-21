Мурманская область к зиме готова

К зиме готовы, но не все. Сегодня на очередном заседании областного правительства о готовности муниципалитетов к холодам доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

Получили паспорта готовности к отопительному сезону 26 из 28 муниципалитетов региона. В аутсайдерах Заозёрск и Териберка. В ЗАТО проблема с документами на котельной, в Териберке с поставщиком электроэнергии. Сейчас всё снабжение посёлка производится с помощью дизель генераторов, но надзорная служба отказала в выдаче разрешающих актов.



Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «Но Ростехнадзор посчитал, что система вызывает у них вопросы и не выдал паспорт готовности Териберке, и получилось в целом по Кольскому району. Это не говорит о том, что мы не подаём тепло. Везде есть и тепло и горячая вода. А далее есть фронт работ для муниципалитетов, чтобы получить акт готовности».

По словам профильного министра, основная же проблема каждый год это поставки топлива на север. Сейчас запас топочного мазута и угля на полтора месяца вперёд и свыше ста процентов. В том числе топливо завезено в отдаленные муниципалитеты Терского и Ловозерского районов.