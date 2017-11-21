На Кольской АЭС обсудили роль атомной промышленности в развитии Арктики. Темы дня - энергетика региона, утилизация ядерных отходов, экология и безопасность. Директор атомной станции рассказал о производственных мощностях предприятия и планах на будущее.

Кольская АЭС с 1973 года обеспечивает энергией Мурманскую область и Карелию. Лицензия на использование первого энергоблока истекает в 2018 году. Однако срок эксплуатации каждого энергоблока намерены продлить до 60 лет.



Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «60 лет для первого блока истекают в 2033 году. Поэтому за это время мы должны принять решение о строительстве новой, замещающей атомной станции».



Строительство Кольской АЭС-2 необходимо, чтобы и в 2033 году поддерживать объем производства на уровне. Новая атомная станция предполагает использование энергоблоков на 600 мегаватт. Однако общего проекта пока нет.



Василий Омельчук, директор Кольской АЭС: «В советское время такой проект был, и на площадке Кольской АЭС приступили к строительству атомного блока. Это было в начале 90-х годов. По разным причинам проект не был завершен, а сейчас этот проект устарел».



Мурманская область производит электричества больше, чем потребляет. В регионе работают около 20 электростанций. Избыток энергии эксперты оценивают в 350 мегаватт. При этом большинство котельных работают на дорожающем мазуте. Правительство региона предложило создавать электрокотельные, но это идет вразрез с интересами теплоэнергетиков. Сейчас идет поиск варианта, который устраивал бы всех.



Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области: «Пока такие варианты, к сожалению, не найдены. Но еще раз подчеркну: мы уверены, что удастся достичь той формулы, которая позволит для новых промышленных производств, в особенности, энергоемких, использовать более дешевую электроэнергию. И критичным для нас представляется использование этой электроэнергии для нужд отопления».

Положительный пример - Полярные Зори. Город обогревается от электрокотельной. Все крупные социальные проекты реализуются при участии станции. Благодаря партнёрству АЭС и городской администрации будут отремонтированы дворы, а в городском парке идут работы по созданию набережной.



Максим Пухов, глава города Полярные Зори: «У нас большая часть трудоспособного населения трудится либо на атомной станции, либо в тех организациях, которые обслуживают Кольскую атомную станцию. И вся экономика нашего муниципального образования, она целиком завязана на поступлениях, которые идут в бюджет от Кольской атомной станции».

Участвует Кольская АЭС и в благотворительных программах. Например, яркие фасады пяти домов стали подарком городу от концерна «Росэнергоатом» и атомной станции.