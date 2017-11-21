На озере Имандра мужчина провалился под лед

Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций Мончегорска предупреждает о том, что лёд на акваториях водоемов еще очень тонкий и выход на рыбалку и лыжные прогулки небезопасны.

20 ноября произошел несчастный случай на озере Имандра. Двое мужчин совершали лыжную прогулку, один из них провалился под лёд. Второй смог оказать помощь и освободил товарища из ледяного плена.Пострадавший с тяжелыми обморожениями доставлен в городскую больницу.

Об этом сообщает администрация Мончегорска ВКонтакте.

При выходе на лёд принимайте основные меры безопасности:

- при любом выходе на лыжную прогулку или на рыбную ловлю берите с собой полностью заряженный телефон для вызова экстренных служб (112);

- обязательно надо иметь с собой спички (в целлофане) или зажигалку для разведения костра в экстремальных ситуациях;

- по возможности не выходить одному на акваторию водоема, сообщать родным и близким куда и на какое время отправились, брать с собой термос с горячим чаем.

Фото: ВКонтакте, администрация Мончегорска