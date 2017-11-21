На сцене норильского Заполярного театра драмы им. В. Маяковского состоялся благотворительный показ детского спектакля «Осторожно, эльфы!»

Вечером 20 ноября на сцене норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского в рамках региональной программы российского театрального фестиваля «Золотая маска» состоялся благотворительный показ детского спектакля «Осторожно, эльфы!», сообщает «Таймырский Телеграф».

Постановку показали в рамках региональной программы фестиваля «Золотая маска», проходящей при поддержке «Норникеля».

Интерактивную постановку с элементами театра теней представил московский Театр наций.



«Осторожно, эльфы!» – это детский детектив. В постановке заняты три актера. Роли агентов-эльфологов исполняют Сергей Мелконян и Елизавета Мартинес Карденас, а в роли Тени – Алексей Рослевич. Перед началом спектакля, беседуя с журналистами, артисты отметили, что в столице спектакль показывают на малой сцене, потому они переживают за интерактивную составляющую постановки. Однако опасения не подтвердились: юные норильчане вместе с родителями активно помогали актерам на протяжении всего спектакля.



В основе сюжета – расследование дела о пропавшей девочке Лизе. Подозреваемые – зимние эльфы, способные увлечь в мир фантазий, из которого сложно выбраться. Ведут расследование два специалиста-эльфолога.

Под звонкий смех детской, да и взрослой публики, агенты разбрасывали искусственный снег, открытки и даже собственные «служебные удостоверения». Особенно смешной стала часть спектакля, в которой на сцену пригласили зрителей: девочка исполнила роль матери Лизы, мальчик – роль отца девочки, а играть Лизу пришлось одному из сидевших в зрительном зале пап.

Декорацией для спектакля служит огромный многофункциональных шкаф. Из него появлялись то лестница, то таксофон, то кровать, агенты-эльфологи исчезали за его многочисленными дверцами и «ныряли» в лежавшие на полках книги.

Сказочный спектакль поднимает серьезную тему противостояния мира взрослых, серого и скучного, полного проблем и забот, миру детей, радостному, полному волшебных приключений и слегка безумному. В процессе поисков Лизы стало ясно, что эльфы – совсем не отрицательные персонажи. Именно эти крошечные создания в силах напомнить давно повзрослевшим родителям, что значит быть счастливой семьей: путешествовать и ходить в походы, понимать пение птиц и шум деревьев, играть в настольные игры и радоваться мелочам.

Спектакль не оставил равнодушным ни одного зрителя, вне зависимости от его возраста. Благодарная публика искупала актеров в бурных аплодисментах.

Как сообщалось, региональная программа фестиваля «Золотая маска» проходит в Норильске и Дудинке при поддержке «Норникеля» с 18 по 26 ноября.





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