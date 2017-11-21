«Норникель» определился с технологией реализации «Серного проекта» в Заполярном филиале. О принятом решении менеджмент компании рассказал 20 ноября на Дне стратегии в Лондоне, сообщает «Таймырский Телеграф».

Как известно, руководство горно-металлургической компании рассматривало два варианта воплощения масштабной экологической инициативы: с производством элементарной серы или серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Во время рабочей поездки в Норильск в конце сентября президент «Норникеля» Владимир Потанин после посещения шоу-рума «Серного проекта» сообщил, что проект производства элементарной серы оказался дороже, чем ожидалось.

«Стоимость проекта производства элементарной серы, к сожалению, получается значительно больше, чем первоначально планировали: если первоначально мы надеялись, что нам удастся уложиться в сумму примерно $2 млрд, то сейчас весь «Серный проект», если говорить в том числе и о решение проблемы выбросов на Медном заводе, обходится примерно в $3,5 млрд. Это совершенно другая цифра, и нам приходится сейчас серьезно задумываться над альтернативой, каковой является производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией. Заняться этим проектом позволил тот факт, что на территории нашей страны отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе, есть действующие установки.

Поэтому у нас есть понимание, что такого рода проект тоже возможен, поскольку он может позволить сэкономить некоторое количество средств, – сказал президент «Норникеля». – Но, кроме того, как следует из проекта по производству натуральной серы, это очень масштабная и очень сложная реализация проекта, второй завод практически придется строить. И меня как предпринимателя немного удручает то, что, решая экологическую проблему, которую мы в любом случае решим и на самом высоком уровне, продукция, которая в результате будет получена, будет совершенно бесполезна. Конечно, хотелось бы осуществить проект, который решил бы проблему загрязнения воздуха, и все-таки производил что-то, что можно было бы использовать. Поэтому нейтрализация серной кислоты в этом смысле нам представляется более перспективной и более надежной с точки зрения технической эксплуатации, и, надеюсь, это будет экономия по бюджету».

На Дне стратегии было заявлено, что компания начала реализацию второго этапа экологической программы, одобрив «Серный проект», конечная цель которого – сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых серой газов на Надеждинском металлургическом заводе, производство серной кислоты и ее последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию серы на Медном заводе. Проект был разработан российской инжиниринговой компанией и основывается на отечественном оборудовании и технологиях.



В рамках реализации «Серного проекта» переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с Медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате, наиболее грязные производственные мощности Медного завода будут выведены из города Норильска, и все пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации серы.

Общая стоимость капитальных вложений в «Серный проект» оценивается в пределах $2,5 млрд, а завершение проекта планируется к 2023 году.









