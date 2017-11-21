16+
=-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Норникель» определился с технологией реализации «Серного проекта»

11:5421 ноября 2017Просмотров: 102

«Норникель» определился с технологией реализации «Серного проекта» в Заполярном филиале. О принятом решении менеджмент компании рассказал 20 ноября на Дне стратегии в Лондоне, сообщает «Таймырский Телеграф».

Как известно, руководство горно-металлургической компании рассматривало два варианта воплощения масштабной экологической инициативы: с производством элементарной серы или серной кислоты с ее последующей нейтрализацией. Во время рабочей поездки в Норильск в конце сентября президент «Норникеля» Владимир Потанин после посещения шоу-рума «Серного проекта» сообщил, что проект производства элементарной серы оказался дороже, чем ожидалось.

«Стоимость проекта производства элементарной серы, к сожалению, получается значительно больше, чем первоначально планировали: если первоначально мы надеялись, что нам удастся уложиться в сумму примерно $2 млрд, то сейчас весь «Серный проект», если говорить в том числе и о решение проблемы выбросов на Медном заводе, обходится примерно в $3,5 млрд. Это совершенно другая цифра, и нам приходится сейчас серьезно задумываться над альтернативой, каковой является производство серной кислоты с последующей ее нейтрализацией. Заняться этим проектом позволил тот факт, что на территории нашей страны отработана технология нейтрализации серной кислоты в промышленном масштабе, есть действующие установки.

Поэтому у нас есть понимание, что такого рода проект тоже возможен, поскольку он может позволить сэкономить некоторое количество средств, – сказал президент «Норникеля». – Но, кроме того, как следует из проекта по производству натуральной серы, это очень масштабная и очень сложная реализация проекта, второй завод практически придется строить. И меня как предпринимателя немного удручает то, что, решая экологическую проблему, которую мы в любом случае решим и на самом высоком уровне, продукция, которая в результате будет получена, будет совершенно бесполезна. Конечно, хотелось бы осуществить проект, который решил бы проблему загрязнения воздуха, и все-таки производил что-то, что можно было бы использовать. Поэтому нейтрализация серной кислоты в этом смысле нам представляется более перспективной и более надежной с точки зрения технической эксплуатации, и, надеюсь, это будет экономия по бюджету».

На Дне стратегии было заявлено, что компания начала реализацию второго этапа экологической программы, одобрив «Серный проект», конечная цель которого – сокращение суммарных выбросов диоксида серы в Заполярном филиале на 75% к 2023 году. Проектом предусматривается строительство установок по улавливанию богатых серой газов на Надеждинском металлургическом заводе, производство серной кислоты и ее последующей нейтрализацией при помощи известняка с получением гипса, а также модернизация мощностей по улавливанию серы на Медном заводе. Проект был разработан российской инжиниринговой компанией и основывается на отечественном оборудовании и технологиях.

В рамках реализации «Серного проекта» переделы конвертирования и анодной плавки будут переведены с Медного завода на Надеждинский металлургический завод. В результате, наиболее грязные производственные мощности Медного завода будут выведены из города Норильска, и все пирометаллургические мощности Заполярного филиала будут сосредоточены на Надеждинском металлургическом заводе, оборудованном эффективными мощностями по утилизации серы.

Общая стоимость капитальных вложений в «Серный проект» оценивается в пределах $2,5 млрд, а завершение проекта планируется к 2023 году.




Читайте также
Двое северян расплачивались поддельными купюрами по пути в МурманскНа автодороге Мишуково-Снежногорск сбили пенсионераВ Мурманске состоялась презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»В Заполярном инспекторы ДПС провели уроки безопасности для школьников
В Мурманской области на выплаты при рождении третьего или последующих детей выделят порядка 630 млн рублейМарина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской областиМурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге, составленном ОНФ и Минприроды«Норильский никель» проводит ежегодный «День стратегии» 2017Название для новой страны. Фантазии мурманских прохожихПродолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс