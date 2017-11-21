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Пенсионный фонд предупреждает о новом виде интернет-мошенничества

11:0021 ноября 2017Просмотров: 147

Как сообщает отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области, в последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 100 тыс. рублей.

На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим отделение ПФР по Мурманской области призывает игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положенных пенсионных выплатах можно только в «Личном кабинете» на сайте ПФР, в мобильном приложении ПФР и на Едином портале госуслуг.

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