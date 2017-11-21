Полицейские задержали двух северян с партией фальшивых пятитысячных купюр

Двоих жителей Мурманска обвиняют в сбыте пятитысячных купюр. Фальшивки они изготавливали не сами, а просто покупали в другом городе и везли в наш регион. Сейчас они задержаны. Подробности этого уголовного дела сегодня рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Купить фальшивки в Петербурге и привезти их в Мурманск. Казалось бы, легкий криминальный бизнес, но для двух северян он закончился очень быстро. Везли партию фальшивок они на автомобиле. До Мурманска не доехали. Задержание оперативники провели сразу, как только компаньоны въехали в область.



«При себе, в автомобиле, есть средства которые запрещены гражданским оборотом, в том числе фальшивые денежные знаки. Имеются?

- Фальшивые денежные знаки вон лежат в сумке».

Приобрели в Петербурге они 20 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Все образца 1997 года выпуска. Две фальшивые пятитысячные сбыли по пути, еще в Карелии. Купили у местных жителей ягоды и заправились на одной из АЗС. Оба злоумышленника мурманчане.



Юлия Кузнецова, следователь СУ УМВД России по Мурманской области: «Ранее судимый местный житель 1978 года рождения, освободившийся в декабре 2015 года из мест лишения свободы, а так же его знакомый, ранее не судимый местный житель 1995 года рождения».



Расследование этого уголовного дела уже завершено. Но еще предстоит выяснить, у кого северяне покупали фальшивки.



Светлана Шарапова, старший прокурор отдела Прокуратуры Мурманской области: «Собрана совокупность неопровержимых доказательств. В настоящее время уголовное дело направленно в кандалакшский районный суд. По результатам судебного рассмотрения обвиняемым может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы».

Интересно, что обвиняемые свою вину изначально признавали и давали соответствующие показания. Позже от признательных показаний отказались и стали считать себя невиновными. Окончательное решение - виновны или нет - примет суд.