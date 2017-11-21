16+
!-18°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Полицейские задержали двух северян с партией фальшивых пятитысячных купюр

20:0621 ноября 2017Просмотров: 85

Двоих жителей Мурманска обвиняют в сбыте пятитысячных купюр. Фальшивки они изготавливали не сами, а просто покупали в другом городе и везли в наш регион. Сейчас они задержаны. Подробности этого уголовного дела сегодня рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Купить фальшивки в Петербурге и привезти их в Мурманск. Казалось бы, легкий криминальный бизнес, но для двух северян он закончился очень быстро. Везли партию фальшивок они на автомобиле. До Мурманска не доехали. Задержание оперативники провели сразу, как только компаньоны въехали в область.

«При себе, в автомобиле, есть средства которые запрещены гражданским оборотом, в том числе фальшивые денежные знаки. Имеются?

- Фальшивые денежные знаки вон лежат в сумке».

Приобрели в Петербурге они 20 поддельных купюр достоинством по 5 тысяч рублей. Все образца 1997 года выпуска. Две фальшивые пятитысячные сбыли по пути, еще в Карелии. Купили у местных жителей ягоды и заправились на одной из АЗС. Оба злоумышленника мурманчане.

Юлия Кузнецова, следователь СУ УМВД России по Мурманской области: «Ранее судимый местный житель 1978 года рождения, освободившийся в декабре 2015 года из мест лишения свободы, а так же его знакомый, ранее не судимый местный житель 1995 года рождения».

Расследование этого уголовного дела уже завершено. Но еще предстоит выяснить, у кого северяне покупали фальшивки.

Светлана Шарапова, старший прокурор отдела Прокуратуры Мурманской области: «Собрана совокупность неопровержимых доказательств. В настоящее время уголовное дело направленно в кандалакшский районный суд. По результатам судебного рассмотрения обвиняемым может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы».

Интересно, что обвиняемые свою вину изначально признавали и давали соответствующие показания. Позже от признательных показаний отказались и стали считать себя невиновными. Окончательное решение - виновны или нет - примет суд.

Реклама
Читайте также
ВОВРЕМЯ: инклюзивное образованиеКамеры полезные и вредные. Незамерзающий дежурныйВ Мурманске с 9 утра горит судно «Одиссей»Мурманская область к зиме готова
Лестницу отремонтировать, ветряки восстановить. Губернатор Марина Ковтун провела работу над ошибками с главами муниципалитетовВ Вологодской области 9-летний мальчик оказался замешан в кражеМарина Ковтун приняла участие в итоговом Военном совете Северного флотаВ Мурманске подвели итоги IX регионального конкурса «Театральные надежды»Командующий Северным флотом объявил лучшие объединения, соединения и воинские части по итогам 2017 годаВ Мончегорске экобиблиотека приглашает на презентацию выставки «Добро пожаловать в Арктику!»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс