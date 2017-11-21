Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего мужчину

Никитин Роман Алексеевич 1983 года рождения 14 ноября вышел из дома на ул. Новая в Кандалакше и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В полицию заявление о его розыске поступило 17 ноября.

Приметы: на вид 34 года, худощавого телосложения, рост 175 см, волосы темные коротко стриженные.

Был одет: шапка вязаная черного цвета, куртка кожаная черного цвета типа «Косуха» джинсы камуфляжного цвета, полусапоги с удлиненным носком черного цвета, рюкзак темного цвета.

Особые приметы: большое количество татуировок на различных частях тела: плече, руках, животе, груди. Татуировки выполнены в темно-синем цвете.

Последний раз выходил на связь по мобильному телефону с другом в 14 ноября 2017 года в 16:09. Сообщил, что идет по «Нивской горке» в Кандалакше.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении Романа Никитина просьба сообщить в полицию Кандалакши по телефонам: 8(81533)5-21-10 (дежурная часть, круглосуточно), 8-999-091-62-09, 8(81533)5-21-85 (отдел уголовного розыска) либо в отряд ППД «МурманСпас» 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30. Конфиденциальность гарантируется.