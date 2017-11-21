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Полиция разыскивает мужчину, утратившего родственные связи

16:4521 ноября 2017Просмотров: 192

Полиция разыскивает Горулева Александра Викторовича, 1973 года рождения.

Мужчина около 15-16 лет назад утратил связь с родственниками. В полицию заявление о его розыске поступило в ноябре 2017 года.  

Приметы: на вид 45 лет, среднего телосложения, рост 174 см, лицо европейского типа, глаза серые, волосы короткие, возможно носит усы.

Был одет: неизвестно. 

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Горулева А.В. или видел его, просьба сообщить  по телефону (81555) 61620 (группа розыска МО МВД России «Апатитский») или  02.

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