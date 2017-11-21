Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Крупный пожар на рыболовецком судне. С 9 утра почти сотня пожарных борются с огнем.



Топливные запасы и состояние котельных. Министр энергетики и ЖКХ доложил о готовности региона к зиме.



Лестницу отремонтировать, ветряки восстановить. Губернатор Марина Ковтун провела работу над ошибками с главами муниципалитетов.



Энергетика - тема дня. На Кольской АЭС обсудили роль атомной промышленности в развитии Арктики.



4700 зачетов по боевой подготовке, поход к берегам Сирии и работа в Арктике. На Северном флота подвели итоги учебного года.



Привезти фальшивки не удалось. Полицейские задержали двух северян с партией фальшивых пятитысячных купюр.



Как найти на работу мечты? В Арктическом университете объявили «День карьеры».



Кто он - современный репортёр? На медиа-форум в Мурманск приедут известные скандинавские и российские журналисты.



Кто исполняет желания Деда Мороза? Заполярный волшебник отмечает день рождения.

