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Полное видео программы «Новости»

20:0021 ноября 2017Просмотров: 70

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 21 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Крупный пожар на рыболовецком судне. С 9 утра почти сотня пожарных борются с огнем.

Топливные запасы и состояние котельных. Министр энергетики и ЖКХ доложил о готовности региона к зиме.

Лестницу отремонтировать, ветряки восстановить. Губернатор Марина Ковтун провела работу над ошибками с главами муниципалитетов.

Энергетика - тема дня. На Кольской АЭС обсудили роль атомной промышленности в развитии Арктики.

4700 зачетов по боевой подготовке, поход к берегам Сирии и работа в Арктике. На Северном флота подвели итоги учебного года.

Привезти фальшивки не удалось. Полицейские задержали двух северян с партией фальшивых пятитысячных купюр.

Как найти на работу мечты? В Арктическом университете объявили «День карьеры».

Кто он - современный репортёр? На медиа-форум в Мурманск приедут известные скандинавские и российские журналисты.

Кто исполняет желания Деда Мороза? Заполярный волшебник отмечает день рождения.

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