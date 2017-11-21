16+
=-16°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

11:1521 ноября 2017Просмотров: 74
Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи в целях вовлечения молодежи Российской Федерации в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны.

Об этом сообщает Чердак.ру.

В конкурсе смогут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки на участие в конкурсе физические лица могут направить через АИС «Молодежь России» до 26 ноября 2017 года в следующих номинациях:

  1. Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие;
  2. Поддержка творческой молодежи;
  3. Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив;
  4. Поддержка студенческих инициатив;
  5. Карьера и самоуправление.
  6. Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Оценивать проекты, представленные на конкурс, предстоит группе независимых экспертов. Критерии оценки: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность.

По итогам проведения конкурса будут поддержаны лучшие инициативы талантливой молодежи, способной генерировать инновации, обладающей предпринимательскими навыками, проявляющей активное гражданское участие в общественной жизни, а также самые эффективные проекты студенческого самоуправления. Общая сумма грантов на этом этапе составляет 159 миллионов рублей.

Подробная информация об условиях, правилах, сроках проведения конкурса размещена на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Грантовая поддержка».

 

 

Читайте также
Губернатор Марина Ковтун проводит заседание правительства Мурманской областиМурманск занял 22 строчку в экологическом рейтинге, составленном ОНФ и Минприроды«Норильский никель» проводит ежегодный «День стратегии» 2017Название для новой страны. Фантазии мурманских прохожих
Большой хоккей. Хоккейный клуб «Северный Хаски»Пенсионный фонд предупреждает о новом виде интернет-мошенничестваНа сцене норильского Заполярного театра драмы им. В. Маяковского состоялся благотворительный показ детского спектакля «Осторожно, эльфы!»Полиция Кандалакши разыскивает пропавшего мужчинуВ Мурманске в доке судоремонтного завода горит судноЧемпионат по каратэ. Почему техника важнее результата?
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс