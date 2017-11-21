Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи в целях вовлечения молодежи Российской Федерации в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны.

Об этом сообщает Чердак.ру.

В конкурсе смогут принять участие граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки на участие в конкурсе физические лица могут направить через АИС «Молодежь России» до 26 ноября 2017 года в следующих номинациях:

Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; Поддержка творческой молодежи; Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; Поддержка студенческих инициатив; Карьера и самоуправление. Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития.

Оценивать проекты, представленные на конкурс, предстоит группе независимых экспертов. Критерии оценки: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность.

По итогам проведения конкурса будут поддержаны лучшие инициативы талантливой молодежи, способной генерировать инновации, обладающей предпринимательскими навыками, проявляющей активное гражданское участие в общественной жизни, а также самые эффективные проекты студенческого самоуправления. Общая сумма грантов на этом этапе составляет 159 миллионов рублей.

Подробная информация об условиях, правилах, сроках проведения конкурса размещена на официальном сайте Росмолодежи в разделе «Грантовая поддержка».