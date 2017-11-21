Прокуратура разбирается в ситуации с избитым апатитским ребенком

По указанию прокурора области Василия Щербакова проводится проверка деятельности органов системы профилактики по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку.

Апатитская прокуратура незамедлительно приступила к проведению проверки по факту обращения в детскую поликлинику Апатитско-Кировской больницы женщины с двухлетним сыном, у которого выявлены различные телесные повреждения.

Выяснилось, что ранее мать ребенка привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, над семьей ребенка с июня 2016 года установлен социальный патронат, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики (опеки и попечительства, образовательных и медицинских учреждений, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и др.) по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего ребенка и защите его прав.