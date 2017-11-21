Работы мурманской художницы Анны Крисановой показали в Мончегорске

В Музее истории города Мончегорска открылась выставка «Северный город» мурманской художницы Анны Крисановой.

Анна Крисанова – график, живописец, окончила художественно-графическое отделение факультета культуры и искусства Мурманского государственного педагогического университета, преподает в Мурманской детской художественной школе и в Мурманском колледже искусств.

Анна мурманчанка, значительная часть её произведений посвящена родному Мурманску, но в экспозиции представлены также пейзажи окрестностей Мончегорска.

С 2007 года она участвует в городских, региональных и всероссийских выставках. В 2016 году Анна Крисанова была принята в общероссийскую общественную организацию «Союз художников России».

Юная художница приняла участие в открытии выставки, ответила на вопросы мончегорцев и рассказала о своих творческих планах.

На открытии выставки мурманскую художницу и мончегорцев приветствовали глава муниципального образования Дмитрий Староверов и заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников.

Передвижную выставку организовала автономная некоммерческая организация – продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в 2017 году организовано восемь таких выставок в разных городах Мурманской области.

Этот проект является пилотным и осуществляется в целях расширения выставочной деятельности в регионе, а также финансовой поддержки из областного бюджета негосударственных некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, развития среди них конкуренции и повышения качества оказываемых услуг.