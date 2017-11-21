Решать поставленные задачи в Арктической зоне и других районах Мирового океана готов и Северный флот

Об этом заявил сегодня командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов на расширенном заседании Военного Совета. Об итогах боевой подготовки сил и войск флота в этом учебном году и об основных достижениях моряков-североморцев - в нашем следующем сюжете.

Всего в этом учебном году выполнено около 5 тысяч зачётных мероприятий боевой подготовки, больше половины из них - боевые упражнения с практическим применением оружия. Экипажи атомных подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Брянск» успешно произвели стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами морского базирования. Моряки-подводники продолжили освоение новых районов плавания, в том числе и подо льдами Северного Ледовитого океана.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «На флоте проведена значительная работа по проведению испытаний новых кораблей. В 2017 учебном году Северный флот обеспечивает завершение испытаний фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», морского судна тылового обеспечения «Эльбрус», противодесантных катеров типа «Грачонок».

Корабельная авианосная группа Северного флота во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» выполняла задачи в Средиземном море у берегов Сирии. Впервые в истории в боевой операции были задействованы корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К, которые совершали боевые вылеты к объектам террористов с палубы авианосца.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «Задачи в дальней океанской зоне выполнили экипажи тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», больших десантных кораблей «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский», танкеров «Сергей Осипов», «Дубна» и «Кама», спасательных судов «Николай Чикер», «Алтай», «Памир» и других судов обеспечения».



В этом году корабли Северного флота приняли участие в военно-морском параде в Санкт - Петербурге. Одним из знаковых событий года стал и арктический поход североморцев.



Николай Евменов, командующий Северным флотом: «В этом году была проведена самая масштабная десантная операция на реке Енисей в районе порта Дудинка. В ней приняли участие сразу три больших десантных корабля: «Кондопога», «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский». Огневую поддержку с десанта обеспечил большой противолодочный корабль «Североморск», впервые вошедший в воды этой сибирской реки».



По итогам года, те офицеры, кто проявил себя в службе и воинском мастерстве, получили государственные награды.



В ходе военного совета подвели итоги состязаний «Переходящий кубок губернатора Мурманской области» в номинациях «Лучшая подводная лодка», «Лучший надводный корабль», «Лучшая береговая часть». Кубки командирам кораблей и частей губернатор Марина Ковтун вручила лично.

Отличился в нынешнем учебном году и полярнинский отряд военно - патриотического движения «Юнармия». Ребята показали высокий результат среди 23 команд со всей России на военно - спортивной игре «Кадеты Отечества». Они стали лучшими в номинации «Строевая подготовка» и взяли «серебро» в командных соревнованиях.

Виктор Амахин: «Юнармия » помогает раскрыть те чувства, мужество, потенциал в людях и поэтому я горжусь, что я именно в «Юнармии».

Иван Колодин: «Эта награда за наши достижения, которые мы получили в Москве, это в том числе и первые места, это смотр строя и песни, и эта награда - это результат нашей работы усердной».

Из рук командующего юнармейцы получили сегодня почетные грамоты и памятные подарки.