Сегодня отмечают Всемирный день телевидения

21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day).

Учредителем этого праздника является Генеральная Ассамблея ООН, которая провозгласила этот день в своей резолюции от 17 декабря 1996 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Этот день был выбран в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года.

Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения).

Телевидение было признано важным инструментом воздействия – ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.

Зарождение телевидения относится к началу XX века, но у него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в начале 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования.