«Севрыбе» выделили 60 млн рублей

В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год на укрепление материально-технической базы Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба» выделено финансирование на общую сумму 60 млн рублей, в том числе на ремонт помещений и поставку рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места.

На базе больницы планируется создать современное приемное отделение для оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия» в условиях стационара.

Это позволит расширить возможности оказания стационарной и неотложной амбулаторной травматологической помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в следующем году за счет регионального бюджета будут выполнены работы по ремонту отделений больницы, в том числе пульмонологического, а также разработана проектная документация на капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации.