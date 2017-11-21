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«Севрыбе» выделили 60 млн рублей

14:2121 ноября 2017Просмотров: 66

В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2018 год на укрепление материально-технической базы Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба» выделено финансирование на общую сумму 60 млн рублей, в том числе на ремонт помещений и поставку рентгенодиагностического комплекса на три рабочих места.

На базе больницы планируется создать современное приемное отделение для оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия» в условиях стационара.

Это позволит расширить возможности оказания стационарной и неотложной амбулаторной травматологической помощи, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в следующем году за счет регионального бюджета будут выполнены работы по ремонту отделений больницы, в том числе пульмонологического, а также разработана проектная документация на капитальный ремонт отделения анестезиологии и реанимации.

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