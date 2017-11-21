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В Апатитах отчима подозревают в причинении травм двухлетнему пасынку

09:4521 ноября 2017Просмотров: 81

Следственным комитетом РФ по Мурманской области в ходе доследственной проверки будут установлены причины и обстоятельства получения множественных травм малолетним ребенком в городе Апатиты.

По данным следствия, 20 ноября женщина с двухлетним сыном обратилась в детскую поликлинику Апатитско-Кировской больницы. У ребенка врачами были выявлены различные телесные повреждения.

В настоящее время следователи опрашивают очевидцев произошедшего, устанавливают факт наличия признаков преступления в действиях отчима, по предварительным данным, причинившего телесные повреждения ребенку.

Кроме того, в ходе проверки следствием будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

К месту происшествия выехали заместитель руководителя следственного управления и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области.

Ход и результаты процессуальной проверки взяты на контроль исполняющим обязанности руководителя следственного управления.

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