В Мончегорске экобиблиотека приглашает на презентацию выставки «Добро пожаловать в Арктику!»

Экологическая библиотека приглашает на презентацию выставки-инсталляции «Добро пожаловать в Арктику!».
Выставка организована в рамках проекта «Разноцветная Арктика», поддержанного в рамках Благотворительной программы
«Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».
Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.
Творческо-познавательная площадка будет местом познавательной деятельности, совместного творчества и досуга юных мончегорцев, территорией получения новых умений, навыков, знаний об Арктическом регионе.
Презентация выставки состоится 26 ноября в 14.00 по адресу: пр. Кирова, 19/2.
Подробнее можно узнать по тел.: 7-31-95.