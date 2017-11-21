В Мончегорске экобиблиотека приглашает на презентацию выставки «Добро пожаловать в Арктику!»

Экологическая библиотека приглашает на презентацию выставки-инсталляции «Добро пожаловать в Арктику!».

Выставка организована в рамках проекта «Разноцветная Арктика», поддержанного в рамках Благотворительной программы

«Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».

Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.

Творческо-познавательная площадка будет местом познавательной деятельности, совместного творчества и досуга юных мончегорцев, территорией получения новых умений, навыков, знаний об Арктическом регионе.

Презентация выставки состоится 26 ноября в 14.00 по адресу: пр. Кирова, 19/2.

Подробнее можно узнать по тел.: 7-31-95.