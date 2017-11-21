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В Мурманске подвели итоги IX регионального конкурса «Театральные надежды»

17:4521 ноября 2017Просмотров: 118

В Детской театральной школе Мурманска прошел IX региональный конкурс «Театральные надежды», в котором приняло участие 18 театральных коллективов детских школ искусств и домов детского творчества Мурманской области. 

Более 320 участников в возрасте от 8 до 25 лет представили свои творческие номера в номинациях «Спектакль», «Художественное слово», «Актерская песня» и «Игровая программа». 

В номинации «Спектакль» обладателем Гран-при стал коллектив учащихся 7 класса Детской театральной школы города Мурманска за спектакль «Волк и семеро козлят». 

Лауреатами конкурса в номинации «Спектакль» стали коллектив Детской театральной студии «Бумбараш» городского Дворца культуры города Полярные Зори за спектакль «Чудеса из чемодана – 2» и учащиеся детской театральной школы города Мурманска за спектакли «Золушка», «Шинель», «Все мыши любят сыр».

Участники также были награждены специальными дипломами. 

«За лучшую массовую сцену» в спектакле «Золушка» диплом был вручен Детской театральной школе города Мурманска. 

«За лучшую женскую роль» в спектакле «Чудеса из чемодана – 2» награждена Полина Ганичева – воспитанница детской студии «Бумбараш» Городского Дворца культуры города Полярные Зори, а «За лучшую мужскую роль» в спектакле «Приключения Незнайки и его друзей» – Алексей Круглов, ученик детского театра-студии «Необычайные звезды» Городского Дворца культуры города Полярные Зори. 

Диплом «За роль второго плана» в спектакле «Шинель» был вручен Алине Комиссаровой из Детской театральной школы города Мурманска.

62 чтеца в номинации «Художественное слово» продемонстрировали артистизм, сценическую выдержку, яркую образность и собственное художественное видение произведений поэтов и писателей-классиков. Обладателями дипломов лауреата I степени стали: воспитанники Детской театральной школы Мурманска Даниил Блюдёнов, Дмитрий Бриленков, Алёна Кравченко и Ирина Калинина и ученик средней общеобразовательной школы №56 Николай Максимов.

В номинации «Актёрская песня» дипломов лауреата I степени удостоены Надежда Заянчуковская за исполнение арии Тересы из рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» и вокальное трио Полины Ратовой, Дианы Бурдиной, Яны Рублёвой за исполнение песни Виктора Темнова «Я деревенская».

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