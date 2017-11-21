В Мурманске пожилой таксист попался на краже телефона

За прошедший месяц это уже второй случай присвоения, забытого в мурманском такси, телефона.

В дежурную часть поступило заявление от 28-летней жительницы Мурманска.

Полицейские, опросив потерпевшую, установили, что мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей был забыт ею ночью в салоне такси.

Женщина пояснила, что обнаружив пропажу имущества, она обратилась в службу заказа такси с просьбой вернуть его, однако водитель сообщил, что утерянного мобильного телефона в салоне автомобиля не находил.

Полицейские установили водителя такси и доставили его в отдел полиции. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что обнаружил в салоне своего автомобиля утерянный мобильный телефон и решил присвоить его себе.

Ранее 60-летний мурманчанин не привлекался к уголовной ответственности.

Похищенное было изъято у мужчины в ходе обыска, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Возбуждено уголовное дело. Северянину грозит до двух лет лишения свободы.