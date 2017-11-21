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В Мурманске с 9 утра горит судно «Одиссей»

20:1121 ноября 2017Просмотров: 172

Серьезное ЧП в Мурманске. Сегодня в 9 часов утра на территории судоремонтного завода загорелось рыболовецкое судно «Одиссей». Стоит оно в плавучем доке. Пожару присвоен повышенный ранг «1 БИС».

Информация о возгорании на судне поступила на пульт дежурного сегодня в 9 часов 20 минут. По предварительной информации, возгорание произошло при производстве сварочных работ. С судна эвакуировали 18 человек. После оперативного совещания было решено тушить судно с верхней палубы без подтопления дока.

Артур Хачатрян, начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Мы сейчас работаем на плавучем доке в котором стоит судно «Одиссей» на котором происходит большой пожар. Площадь пожара около 200 метров квадратных. Здесь сосредоточены силы и средства мурманского горно-спасательного гарнизона. Работает оперативный штаб тушения пожара. Налажено взаимодействие со всеми службами жизнеобеспечения и администрацией порта».

Пожар такой силы, что на ликвидации работает 88 человек и 17 единиц техники. Проложено 2 магистральные линии. Борьба с огнём шла целый день. Локализовать пламя удалось только к вечеру. К счастью погибших и пострадавших нет.

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