В Мурманске состоялась презентация книги Нины Мироновой «Йоканьга»

В Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация второй части книги Нины Мироновой «Йоканьга».

Нина Николаевна Миронова - председатель Терского отделения Ассоциации Кольских саамов, общественный деятель, ветеран педагогического труда. В своей новой книге историю одного из древнейших саамских поселений - Йоканьги автор рассматривает через историю своей семьи, относящейся к древнему саамскому роду Даниловых, которые жили в этих суровых краях с конца XVI века.

С выходом второй части книги «Йоканьга» автора поздравил руководитель Мурманского областного центра коренных народов Севера Надежда Чупрова. На вечере также выступила Нина Афанасьева - общественный деятель, преподаватель кильдинского диалекта саамского языка, один из авторов первого в мире саамско-русского словаря, много лет занимавшая должность президента Ассоциации Кольских саамов.

На презентации книги прозвучали песни на русском и саамском языках в исполнении известного саамского барда и поэта, председателя общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Ивана Матрехина.

Участники встречи – краеведы, читатели библиотеки, жители села Йоканьга, которое теперь носит название ЗАТО Островной, поделились впечатлениями от нового издания.