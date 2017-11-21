В мурманском арктическом университете сегодня объявлен «День карьеры»

В Арктическом университете провели «День карьеры». Студенты МАГУ задумались о том, как найти работу, устроиться в компанию и дорасти до большого начальника.

Перед учениками сегодня выступили юристы, психологи, специалисты центра занятости и представители правительства Мурманской области. Речь шла о том, о чем студентам стоит задуматься уже с первых курсов - о будущем трудоустройстве.



Инна Погребняк, заместитель губернатора Мурманской области: «Найти работу по специальности большому количеству людей, наверное, не просто. Но, тем не менее, надо стараться это делать. Наш регион промышленно развитый. Вместе с основными направлениями экономики развиваются и другие виды деятельности, поэтому надо очень четко понимать, чего ты хочешь».



В МАГУ прошли тренинги и мастер-классы. Студентам рассказали о том, как устроиться на работу своей мечты. Очень важный этап - прохождение собеседования. Психологи поделились профессиональными секретами. Главное - манера речи, уверенность в себе и первое впечатление. Как ни странно, то, что именно говорит соискатель уходит на второй план.



Дарья Ракевич, студентка 2 курса магистратуры МАГУ: «55% первого впечатления, которое создается при общении с новым человеком, складывается из его внешнего вида. А это и одежда, и осанка. Его жесты, походка и ощущение уверенности в себе».

Как утверждают преподаватели МАГУ, сейчас студенту устроиться на работу - не проблема, было бы желание. А возможности для своих студентов создаст университет. От МАГУ учащиеся направляются на практику, проводятся встречи студентов с руководителями крупных компаний и предприятий.