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В Мурманской области нет проблем с опасными болезнями животных

13:5121 ноября 2017Просмотров: 82

Председатель комитета по ветеринарии Алексей Касаткин доложил о реализации полномочий в области ветеринарии.

Как отметил в своем выступлении на заседании правительства Алексей Касаткин, Мурманская область является благополучной по всем особо опасным болезням животных. Последний случай сибирской язвы был зарегистрирован на территории региона в 1957 году, бешенства – в 1988 году, африканской чумы свиней – в 2011 году, ящура – в 1960 году.

В регионе приняты соответствующие планы профилактических мероприятий, утверждены меры по предупреждению возникновения и заноса заболеваний, а также порядок действий ветеринарных специалистов при выявлении падежа животных.

Перемещение в регионе всех видов животных и кормов осуществляется на основании разрешений комитета по ветеринарии Мурманской области; при перемещении сельскохозяйственных животных проводится их обязательное карантинирование в течение 30 дней; регулярно организуются обходы личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйств с проведением клинического осмотра животных и разъяснительной работы с владельцами.

Кроме того, специалисты ветеринарной службы регулярно осуществляют учет и идентификацию всего поголовья восприимчивых животных. Во всех случаях внезапного падежа животных пробы патологического материала исследуются в Мурманской облветлаборатории.

Для проведения профилактических мероприятий приобретены в необходимом количестве современное лабораторно-диагностическое оборудование, спецавтотранспорт, оборудование и инвентарь.

Для организации противоэпизоотических мероприятий на случай возникновения особо опасной заразной болезни имеется неснижаемый запас материально-технических средств.

В текущем году финансирование комитета и подведомственных учреждений составляет более 197 млн рублей.

Мониторинговые исследования по актуальным болезням проводятся в соответствии с утвержденными графиками, особое внимание уделяется эпизоотической ситуации в хозяйствах аквакультуры и диким популяциям. Результаты исследований подтверждают эпизоотическое благополучие региона, подчеркнул Алексей Касаткин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Финансовое, материально-техническое обеспечение комитета и подведомственных учреждений позволяет оперативно и эффективно принять меры по локализации возможных очагов заразных болезней животных и недопущению их дальнейшего распространения», – сказал Алексей Касаткин.

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