В Мурманской области состоялся слет юных инспекторов движения

В Мурманской области на базе Минькинской школы-интерната прошёл первый областной слет юных инспекторов движения.



В слете приняли участие 14 команд юных инспекторов движения со всей Мурманской области. Целью слета стало сплочение подрастающего поколения для решения современных дорожно-транспортных проблем, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения.



В рамках слета участники показали свои знания и навыки в конкурсных мероприятиях «Мы – не нарушаем!» и диалоговых площадках «Знаю сам, научу другого». Участники состязались в знании правил дорожного движения, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в велоэстафете на школьной автоплощадке.



Особенностью слета стало моделирование практического дорожного дежурства отряда юных инспекторов движения с обучающимися начальной школы поселка Минькино.



По итогам слета командам были вручены почетные призы и грамоты, информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.



Первый областной слет юных инспекторов движения Мурманской области продемонстрировал высокий уровень владения правилами дорожного движения юных добровольцев, сообщает



