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В Мурманской области состоялся слет юных инспекторов движения

09:3021 ноября 2017Просмотров: 92

В Мурманской области на базе Минькинской школы-интерната прошёл первый областной слет юных инспекторов движения. 

В слете приняли участие 14 команд юных инспекторов движения со всей Мурманской области. Целью слета стало сплочение подрастающего поколения для решения современных дорожно-транспортных проблем, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения. 

В рамках слета участники показали свои знания и навыки в конкурсных мероприятиях «Мы – не нарушаем!» и диалоговых площадках «Знаю сам, научу другого». Участники состязались в знании правил дорожного движения, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в велоэстафете на школьной автоплощадке. 

Особенностью слета стало моделирование практического дорожного дежурства отряда юных инспекторов движения с обучающимися начальной школы поселка Минькино.

По итогам слета командам были вручены почетные призы и грамоты, информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД. 

Первый областной слет юных инспекторов движения Мурманской области продемонстрировал высокий уровень владения правилами дорожного движения юных добровольцев, сообщает 

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