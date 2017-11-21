В областной детско-юношеской библиотеке пойдут занятия «Областной школы волонтёров»

22 ноября в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) начнутся занятия в рамках обучающего лагеря-тренинга «Поколение Next» для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области.



Специалисты библиотеки проведут для юных волонтёров от 14 до 17 лет мероприятия по патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений, предупреждению экстремизма и терроризма.

Вниманию активистов будут представлены увлекательные беседы, выставки, викторины, состоится просмотр документальных фильмов.

Свои знания молодые люди смогут проверить с помощью электронных викторин и практических заданий. Итогом работы станет участие молодых граждан в обсуждении тем и методики их подачи.



Лагерь-тренинг организован Мурманским областным центром дополнительного образования «Лапландия» в рамках образовательного проекта «Областная школа волонтёров».