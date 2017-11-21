В Заполярном инспекторы ДПС провели уроки безопасности для школьников

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району провели в МБОУ ООШ № 22 г.Заполярный Печенгского района Мурманской области уроки безопасности по знаниям ПДД.

20 ноября в МБОУ ООШ № 22 г.Заполярный Печенгского района проведены уроки безопасности по знаниям Правил Дорожного Движения для учащихся 8-9 классов.

Инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району в доступной для детей форме рассказали им о правилах безопасности на дороге, о дорожных знаках, сигналах светофоров, был показан занимательный фильм на тему безопасного поведения на дорогах.