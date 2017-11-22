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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с сотрудниками МАГЭ

20:0722 ноября 2017Просмотров: 102

Сегодня Марина Ковтун встретилась с работниками Морской арктической геологоразведочной экспедиции. В этом году МАГЭ исполняется 45 лет.

Глава региона посмотрела, в каких условиях работают сотрудники МАГЭ, в частности картографы, с каким оборудованием выходят «в поля» геологи и пообщалась с трудовым коллективом.

Также Марина Ковтун посетила музей Морской арктической геологоразведочной экспедиции и оставила поздравление в гостевой книге.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Мы сегодня были в музее, смотрели ваши суда, которые были на вооружении в первые годы работы МАГЭ, и которые сейчас стоят на вооружении. Таким флагманом входит МАГЭ в новую эпоху».

Глава региона поблагодарила коллектив МАГЭ за работу и вручила сотрудникам предприятия региональные награды. 

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