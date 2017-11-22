Командующий Северным флотом поздравил юнармейцев, ставших вице-чемпионами игры «Кадеты Отечества»

Сегодня в начале заседания военного совета Северного флота командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил участников Полярнинского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», ставших вице-чемпионами IX Всероссийской военно-спортивная игры «Кадеты Отечества».

Полярнинцы были одни из лучших среди 23-х команд кадетов и юнармейцев всей России, уступив первое место юношам из Сахалинской области.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил юнармейцам из Полярного почётные грамоты и памятные подарки и напутствовал на отличную учёбу и дальнейшие свершения в общественной жизни.

IX Всероссийская военно-спортивная игра «Кадеты Отечества» проходила с 1 по 5 ноября 2017 года в Москве. В ней приняли участие 23 команды из различных регионов Российской Федерации, в том числе юнармейцы - ученики 8-9 классов гимназии города Полярного.

В состав юнармейской команды вошли Никита Яновский, Малик Меликов, Виктор Амахин, Владимир Богданов, Иван Колодин, Евгений Евланов, Андрей Алексеев, Егор Буряк, Владислав Меркулин и капитан команды Александр Гулий. Во всех конкурсах и испытаниях ребята заняли призовые места. Они были лучшими в смотре-конкурсе «Прохождение торжественным маршем», в номинации «Строевая подготовка» и в смотре-конкурсе «Строева песня». Взяли «серебро» в общекомандном зачёте на спортивных соревнованиях, а также в номинациях «Встречная эстафета» и «Бег в составе подразделения», а при подтягивании на перекладине немного уступили сильнейшим конкурентам и замкнули тройку лидеров.