Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Центральный музей ВОВ подписали соглашение

В Санкт-Петербурге завершилась работа VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

На его площадке прошли сотни мероприятий, подписаны 60 соглашений о сотрудничестве, в том числе состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Комитетом по культуре и искусству Мурманской области и Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



Документ подписали заместитель председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая и директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Школьник.



Целью сотрудничества является осуществление совместной деятельности по сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне и патриотическому воспитанию гражданского общества в Российской Федерации.



В рамках сотрудничества будут проводиться совместные научно-практические мероприятия, посвященные теме войны в разных форматах, а также крупномасштабные просветительские проекты и акции. Будут реализованы экспозиционно-выставочные проекты как в музеях Мурманской области, так и на площадке Музея Победы в Москве и в виртуальном режиме.